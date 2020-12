Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les experts auprès de la FDA aux USA approuvent le vaccin Pfizer-BioNTech Reuters • 10/12/2020 à 23:59









10 décembre (Reuters) - Le comité d'experts indépendants auprès de la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis a voté jeudi à une large majorité en faveur d'une autorisation pour le vaccin contre le COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Cet avis favorable devrait amener la FDA, chargée des questions sanitaires aux Etats-Unis, à approuver l'utilisation de ce vaccin contre une maladie qui a déjà fait plus de 285.000 morts dans le pays, le plus touché au monde. Ces experts ont jugé par 17 voix contre 4 que les avantages de ce vaccin étaient supérieurs aux risques chez les personnes de 16 ans ou plus. L'un d'eux s'est abstenu. (Manas Mishra à Bangalore version française Bertrand Boucey)

