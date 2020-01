Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les Etats-Unis organisent l'évacuation de leurs ressortissants Reuters • 25/01/2020 à 14:02









PEKIN, 25 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis ont affrété samedi un vol spécial pour évacuer dimanche leurs ressortissants et leur personnel diplomatique présent à Wuhan, épicentre du coronavirus qui a fait au moins 41 victimes, rapporte le Wall Street Journal. L'opération a été approuvée par le ministère chinois des Affaires étrangères et d'autres autorités gouvernementales après plusieurs jours de négociations, rapporte le quotidien. (Ismail Shakil et Tony Munroe, version française Nicolas Delame)

