Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les Etats-Unis enregistrent leur deuxième bilan quotidien le plus élevé Reuters • 23/10/2020 à 17:22









par Lisa Shumaker et Maria Caspani CHICAGO, 23 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis ont enregistré jeudi 76.195 nouveaux cas de contamination au COVID-19, soit le deuxième plus important bilan quotidien depuis le début de l'épidémie, qui accélère dans la plupart des Etats américains. Ce nombre se rapproche dangereusement du record quotidien de 77.299 cas établi le 16 juillet dernier. Seule l'Inde a reporté un nombre de cas quotidiens supérieur le 17 septembre, à 97.894. Les décès sont en hausse de 13% par rapport à la semaine dernière et atteignent jeudi 916 morts alors que la veille, le pays avait enregistré plus de 1.200 morts, bilan le plus élevé depuis le mois d'août. Presque 41.000 patients sont hospitalisés en raison du coronavirus dans le pays, soit un plus haut en deux mois, en hausse de 34% par rapport au 1er octobre, selon une étude menée par Reuters. Le Dakota du Nord reste par habitant l'Etat le plus touché avec 887 nouveaux cas recensés jeudi, alors que le Texas comptabilise le chiffre le plus élevé, à 6.820 nouveaux cas de contamination. Cette tendance pousse certains gouverneurs à instaurer de nouvelles mesures restrictives, notamment sur les bars et restaurants dans l'Illinois. En revanche, dans l'Etat de New York, dévasté par l'épidémie au printemps dernier, les cinémas vont rouvrir pour la première fois depuis plusieurs mois, à capacité limité et sous couvert de restrictions. L'Europe connaît aussi une résurgence du virus et mondialement, le nombre de nouvelles infections quotidiennes s'est établi mercredi à 423.290, le plus important depuis l'émergence du virus. (Avec la contribution de Anurag Maan, version française Olivier Cherfan, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.