CORONAVIRUS: LES DIRIGEANTS DE SODEXO RENONCENT À UNE PARTIE DE LEURS RÉMUNÉRATIONS PARIS (Reuters) - Les cadres dirigeants de Sodexo vont renoncer à une partie de leurs rémunérations sur les six prochains mois pour financer à hauteur de 30 millions d'euros un programme de soutien aux salariés menacés de perte d'emplois par les conséquences de la pandémie de coronavirus, annonce le groupe français de services et de restauration dans un communiqué publié jeudi. Le directeur général, Denis Machuel, renonce à 50% de son salaire fixe sur les six prochains mois ainsi qu'à sa rémunération variable pour l'exercice 2019-2020, précise le groupe. Sophie Bellon, qui préside le conseil d'administration, renonce elle aussi à 50% de sa rémunération sur les six prochains mois. Les membres du comité exécutif renoncent à 10% de leur salaire fixe sur les six prochains mois, ainsi qu'à leur rémunération variable annuelle. Au total, les 200 principaux dirigeants du groupe, répartis sur l'ensemble des implantations géographiques et des segments et activités, renoncent également à leur rémunération variable annuelle pour alimenter le programme. Ce programme de soutien "sera financé par les contributions des principaux dirigeants du groupe et par l'entreprise, pour un montant de 30 millions d'euros", indique Sodexo. Il sera administré localement en fonction des besoins et des spécificités de chaque pays, et les actions mises en oeuvre seront définies en fonction de différents critères, en priorité l'existence ou non de programmes gouvernementaux de protection sociale. (Henri-Pierre André)

