CORONAVIRUS: LES DÉSISTEMENTS SE MULTIPLIENT AVANT LE CONGRÈS TÉLÉCOMS DE BARCELONE BARCELONE (Reuters) - NTT Docomo, numéro un de la téléphonie mobile au Japon, et Sony ont à leur tour annoncé lundi qu'ils ne participeraient pas au congrès international sur les télécoms ce mois-ci à Barcelone en raison de l'épidémie de coronavirus partie de Chine. Les désistements de l'opérateur télécoms et du groupe japonais d'électronique grand public s'ajoutent à ceux déjà annoncés d'Amazon, du sud-coréen LG Electronics, de l'équipementier suédois Ericsson et du fabricant américain de cartes graphiques Nvidia. Le Mobile World Congress (MWC) est le principal rassemblement international du secteur des télécoms et des nouvelles technologies et il doit avoir lieu du 24 au 27 février. L'an dernier, il a attiré plus de 100.000 visiteurs, dont environ 6% en provenance de Chine, et 2.400 exposants. Son organisateur, GSMA, n'a pas réagi dans l'immédiat à ces nouveaux désistements. Des sources proches d'exposants ont déclaré à Reuters que si des participants décidaient d'annuler leur participation, les frais seraient à leur charge. GSMA ne serait responsable financièrement qu'en cas d'annulation de l'ensemble de l'événement. GSMA a déclaré dimanche qu'aucune personne en provenance de la province chinoise du Hubei, d'où est partie l'épidémie de coronavirus, ne serait autorisée à participer au forum tandis que les visiteurs en provenance de Chine devront prouver qu'ils ont quitté le pays depuis au moins deux semaines. (Makiko Yamazaki, Douglas Busvine et Joan Faus; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

