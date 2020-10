Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les contaminations en Russie au plus haut depuis le 23 mai Reuters • 02/10/2020 à 10:18









MOSCOU, 2 octobre (Reuters) - Le bilan quotidien des contaminations au coronavirus en Russie a atteint vendredi son plus haut niveau depuis le 23 mai, avec 9.412 infections supplémentaires signalées pour un total de 1.194.643 cas depuis le début de l'épidémie. Mais le Kremlin a annoncé vendredi que les autorités n'envisageaient pas à ce stade d'ordonner des reconfinements. À Moscou, qui fut l'épicentre de l'épidémie au printemps et où les indicateurs se dégradent à nouveau, 2.704 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures après une progression de 2.424 la veille, quand les bilans journaliers ne dépassaient pas les 700 cas début septembre. Le maire de la ville, Sergueï Sobianine, a recommandé à toute personne de plus de 65 ans ou atteinte de problèmes de santé chroniques de rester à son domicile. Il a également demandé aux entreprises d'envoyer au moins 30% de leurs salariés en télétravail d'ici lundi et a prolongé d'une semaine les vacances scolaires à venir. "J'espère que ces mesures suffiront à stopper la croissance du taux d'infection et que nous n'aurons pas à prendre de mesures plus sévères", a-t-il dit tard jeudi soir, soulignant que les hospitalisations de patients malades du Covid-19 étaient en augmentation dans la capitale, autour de 5.000 par semaine. Sur les 24 dernières heures, les autorités russes ont recensé 186 morts dans le pays, ce qui porte le bilan officiel des décès des suites du coronavirus à 21.077 depuis l'apparition du virus sur le territoire. (Gleb Stolyarov version française Juliette Portala, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.