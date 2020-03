Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les cas importés doublent en Chine, quarantaine assouplie dans le Hubei Reuters • 24/03/2020 à 08:28









(.) PEKIN, 24 mars (Reuters) - Les restrictions de déplacement en vigueur dans la province chinoise du Hubei, berceau de la pandémie de coronavirus où la situation s'améliore, vont être levées pour les départs, mais seront durcies dans d'autres régions où les cas importés se multiplient, ont annoncé mardi les autorités. Les voyageurs qui souhaitent quitter le Hubei seront autorisés à le faire dès mercredi s'ils disposent d'une attestation médicale, a fait savoir la Commission de la santé locale. L'interdiction des déplacements sera par ailleurs levée le 8 avril à Wuhan, chef-lieu de la province, où le virus est apparu en décembre. La ville est en quarantaine totale depuis le 23 janvier. Les autorités sanitaires ont dénombré lundi 78 nouveaux cas à l'échelle nationale, soit le double de la veille. Sur ce total, 74 sont des cas importés, alors que 39 seulement avaient été signalés dimanche. Avec 31 cas importés, Pékin est la ville la plus touchée. Elle est suivie de la province méridionale du Guangdong avec 14 cas et de Shanghai, qui en compte neuf. Le nombre total de cas importés s'élevait lundi à 427. Seuls quatre nouveaux cas sont dus à des transmissions locales. L'un a été signalé à Wuhan, où aucune nouvelle infection n'avait été constatée depuis cinq jours. A Pékin, tous les voyageurs arrivés de l'étranger sont désormais soumis à une quarantaine centralisée et à des examens médicaux. Des tests leur sont également imposés à Shenzhen, dans le Sud et les visiteurs en provenance de Hong Kong et de Taiwan sont indésirables à Macao. (Ryan Woo, Lusha Zhang, Huizhong Wu et Se Young Lee; version française Arthur Connan et Jean-Philippe Lefiefn, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.