Coronavirus-Les bars et restaurants de Londres pourraient devoir fermer-presse

(Actualisé avec secrétaire d'Etat) LONDRES, 28 septembre (Reuters) - Le gouvernement britannique prévoit de mettre en place une interdiction totale des activités sociales dans une grande majorité du nord de la Grande-Bretagne et pourrait faire de même à Londres afin d'empêcher une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, a rapporté dimanche soir The Times. D'après le journal, les nouvelles mesures envisagées prévoient la fermeture de l'ensemble des pubs, restaurants et bars pour une période initiale de deux semaines. "Nous ne voulons pas imposer de nouvelles restrictions mais nous regardons constamment bien sûr ce qui se passe avec le taux de COVID", a déclaré sur Sky News la secrétaire d'Etat à la Santé, Helen Whately, sans commenter cependant les informations du Times. "C'est un moment où nous avons une occasion - où nous avons un choix à prendre pour notre pays - de récupérer le contrôle", a-t-elle poursuivi. "Nous devons briser les chaînes de transmission." Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé mardi dernier de nouvelles restrictions sanitaires pour six mois et invité les Britanniques à travailler chez eux dans la mesure du possible. Les horaires d'ouverture des bars et restaurants avaient déjà été réduites. Helen Whately a déclaré qu'elle avait trouvé "préoccupantes" les images diffusées au cours du week-end montrant des jeunes gens attroupés devant les pubs après leur fermeture. (Guy Faulconbridge avec Rebekah Mathew à Bangalore version française Jean Terzian et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

