Coronavirus-Les assureurs confirment leurs nouveaux engagements financiers-Matignon

PARIS, 15 avril (Reuters) - Les assureurs ont pris de nouveaux engagements pour soutenir les entreprises et les personnes affectées économiquement par l'épidémie de coronavirus en France, a annoncé Matignon mercredi. Ils se sont ainsi engagés à porter à 400 millions d'euros leur contribution au fonds de solidarité mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises, précisent les services du Premier ministre Edouard Philippe; à mettre en oeuvre des gestes commerciaux en faveur de leurs assurés pour un montant estimé globalement à 1,35 milliard d'euros; à mobiliser leurs capacités d'investissement afin de soutenir la relance de l'économie française à travers un programme d'investissement de 1,5 milliard d'euros; et à travailler à la mise en place d'un régime d'assurance des pandémies. (Blandine Hénault et Bertrand Boucey)

Valeurs associées GENERALI MIL -0.57% AXA Euronext Paris 0.00% ALLIANZ XETRA +0.05%