Coronavirus-Léger ralentissement du nombre de décès dans l'Etat de New York

NEW YORK, 10 avril (Reuters) - L'Etat de New York a enregistré 777 décès supplémentaires jeudi contre une hausse de 799 la veille, a déclaré vendredi son gouverneur, Andrew Cuomo. Le nombre de personnes hospitalisées a quant à lui augmenté de 290, contre une hausse de 200 précédemment, a-t-il précisé. Le nombre de patients admis en soins intensifs a revanche légèrement reculé pour la première fois dans le bilan quotidien (-17), a-t-il indiqué. New York est l'épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, qui a dépassé dans l'ensemble du pays la barre des 17.000 morts, selon un décompte de Reuters. (Gabriella Borter; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

