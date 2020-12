Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le vaccin de Moderna franchit une étape de plus aux USA Reuters • 15/12/2020 à 15:34









(Avec précisions, contexte) 15 décembre (Reuters) - Le vaccin contre le coronavirus développé par Moderna MRNA.O a franchi mardi une étape importante pour obtenir cette semaine le feu vert des autorités américaines à son déploiement, les équipes de la Food and Drug Administration (FDA) n'ayant relevé aucun nouveau motif d'inquiétude dans les données mises à leur disposition. Le personnel de l'agence fédérale de la santé aux Etats-Unis a déclaré que ce vaccin en deux injections était très efficace pour prévenir l'apparition du COVID-19 et ne soulevait aucun problème de sécurité spécifique chez l'adulte de plus de 18 ans. Ces conclusions figurent dans des documents préparés en vue de la réunion, prévue jeudi, d'experts indépendants de la FDA, qui débattront de l'opportunité de recommander ou pas une autorisation d'utilisation en urgence. La FDA se conforme généralement aux recommandations des experts même si elle n'est pas obligée de le faire. Le vaccin de Moderna est le deuxième soumis aux autorités de santé après celui de Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE , autorisé vendredi et administré dès lundi à de premiers volontaires aux Etats-Unis. Les autorités américaines comptent sur le vaccin de Moderna pour tenir leur engagement de vacciner 20 millions de personnes avant la fin du mois. Selon les données publiées mardi par la FDA, ce vaccin présente un taux d'efficacité de 80,2% chez les participants qui avaient reçu une seule dose lors de la collecte des premiers résultats de l'essai clinique de phase III. Ces données font aussi apparaître des effets secondaires comparables à ceux observés dans la population générale, parmi lesquels des cas de paralysie faciale de Bell, une paralysie du nerf également apparue chez des participants à l'essai de Pfizer. Moderna a fait état de quatre cas de cette paralysie, dont un dans le groupe ayant reçu un placebo, et précise que dans trois de ces cas, la paralysie a disparu d'elle-même. Dans l'essai de Pfizer, six cas avaient été enregistrés, dont quatre au sein du groupe de participants ayant reçu le vaccin. A Wall Street, l'action Moderna gagnait 1,8% dans les transactions en préouverture. (Manas Mishra à Bangalore, Michael Erman, Caroline Humer et Rebecca Spalding à New York version française Bertrand Boucey et Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

