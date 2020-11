Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le vaccin de CureVac déclenche une réponse immunitaire chez l'homme Reuters • 02/11/2020 à 17:29









par Ludwig Burger FRANCFORT, 2 novembre (Reuters) - Le vaccin expérimental contre le COVID-19 de CureVac 5CV.DE a déclenché une réponse immunitaire chez l'homme, a déclaré lundi le laboratoire allemand, ce qui devrait lui permettre de lancer des essais à grande échelle dès cette année. "Nous sommes très encouragés par les données provisoires de la phase I", a déclaré le directeur général du groupe Franz-Werner Haas dans un communiqué. CureVac a précisé que son candidat vaccin, connu sous le nom de CVnCoV, était généralement bien toléré et que les résultats des essais confortaient son projet de lancer sa dernière phase de tests, impliquant environ 30.000 participants, avant la fin de l'année. Les volontaires ont en effet développé un niveau d'anticorps neutralisants comparable à celui des personnes rétablies d'une forme grave de COVID-19, a ajouté la biotech, qui est soutenu par l'investisseur allemand Dietmar Hopp, la Fondation Gates et GlaxoSmithKline GSK.L . CureVac travaille à partir d'ARN messager (ARNm), une molécule permettant au corps humain de créer des protéines virales qui vont déclencher une réponse immunitaire. Le laboratoire utilise ainsi la même approche que celles de Moderna MRNA.O , BioNTech BNTX.O et Pfizer PFE.N , bien que ces derniers aient commencé des tests à grande échelle sur les humains dès la fin du mois de juillet. La pandémie, qui a fait plus de 1,2 million de morts dans le monde, a déclenché une course entre les grands laboratoires pharmaceutiques pour développer un vaccin, avec environ 45 composés expérimentaux testés sur des humains. (Version française Charles Regnier, édité par Jean-Michel Bélot)

