Coronavirus-Le vaccin de BioNTech sera "bien en dessous" des prix habituels du marché

par Ludwig Burger FRANCFORT, 10 novembre (Reuters) - BioNTech BNTX.O , qui a annoncé récemment des résultats prometteurs d'un vaccin développé avec Pfizer PFE.N , prévoit de commercialiser les deux doses nécessaires à un prix inférieur à celui habituellement pratiqué sur le marché et qui sera adapté en fonctions des pays et des régions du monde. Ryan Richardson, directeur de la stratégie chez BioNTech, a déclaré lors d'un événement en ligne organisé par le Financial Times que le prix du vaccin, quoi doit encore obtenir toutes les autorisations réglementaires, reflèterait les risques financiers pris par ses investisseurs privés. "Nous prévoyons (...) de fixer le prix de notre vaccin bien en dessous des prix habituels du marché afin de refléter la situation dans laquelle nous nous trouvons, et dans le but d'assurer une large distribution mondiale", a-t-il dit. La Commission européenne doit donner mercredi son feu vert à la signature d'un contrat en vue de l'achat de plusieurs centaines de millions de doses de ce vaccin. (Avec la contribution de Matthias Blamont, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

