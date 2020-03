Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le transport aérien pourrait perdre jusqu'à $113 mds de revenus Reuters • 05/03/2020 à 12:31









* Flybe en dépôt de bilan, première victime du coronavirus * Norwegian Air abandonne ses prévisions 2020 * La menace la plus importante pour le secteur depuis la crise financière de 2008 par Sarah Young et Aradhana Aravindan LONDRES/SINGAPOUR, 5 mars (Reuters) - Les compagnies aériennes pourraient perdre entre 63 et 113 milliards de dollars (56 à 101 milliards d'euros) de chiffre d'affaires sur le trafic passagers cette année en fonction de l'aggravation de l'épidémie de coronavirus, selon les estimations publiées jeudi par l'Association internationale du transport aérien (Iata). Le secteur n'a pas connu une menace de cette ampleur depuis la crise financière de 2008, a déclaré Brian Pearce, chef économiste de l'Iata, los d'une conférence de presse à Singapour. En pourcentage, le chiffre d'affaires passagers des compagnies reculeraient ainsi de 11% à 19%. Le bas de cette fourchette se base sur une hypothèse où l'épidémie se stabiliserait aux pays actuellement touchés, tandis que l'estimation haute se fonde sur une propagation plus large de la maladie, a précisé l'Iata. Le 20 février l'Iata évaluait la perte liée au coronavirus à seulement 29 milliards de dollars cette année. Cette épidémie apparue en décembre en Chine a fait plonger la demande sur les réservations de voyages ces dernières semaines, conduisant nombre de compagnies aériennes à réduire leurs capacités ou à revoir leurs objectifs financiers. Jeudi, la compagnie régionale britannique Flybe a été placée sous administration spéciale, première victime notable du secteur à déposer le bilan en raison de l'épidémie de coronavirus. Norwegian Air NWC.OL a renoncé à son objectif de bénéfice net pour cette année et annoncé l'annulation de certaines de ses liaisons transatlantiques dans les prochaines semaines en raison de l'aggravation de l'épidémie. Les compagnies aériennes ont dégagé en 2019 un chiffre d'affaires total de 838 milliards de dollars, selon l'Iata. (Aradhana Aravindan à Singapour et Jamie Freed à Sydney; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.