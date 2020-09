Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le seuil des 1.000 personnes s'applique à Roland-Garros, dit Castex Reuters • 24/09/2020 à 23:13









PARIS, 24 septembre - Le tournoi de tennis de Roland-Garros ne pourra pas accueillir plus de 1.000 personnes par jour, organisateurs, joueurs et entraîneurs compris, au lieu des 5.000 espérés, a annoncé jeudi Jean Castex. "Nous appliquerons à Roland-Garros les mêmes règles qu'ailleurs. On passe de 5.000 à 1.000", a dit le Premier ministre sur France 2. Face à l'accélération des nouvelles contaminations par le nouveau coronavirus, le gouvernement a décidé mercredi de durcir les restrictions de rassemblements dans les régions parmi les plus touchées, notamment Paris, où, à partir de lundi, ils ne pourront plus réunir plus de 1.000 personnes contre 5.000 auparavant. Une incertitude demeurait toutefois pour Roland-Garros, tournoi du Grand Chelem, qui commence dimanche à Paris, pour deux semaines. (John Irish, édité par Bertrand Boucey)

