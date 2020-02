Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le salon automobile de Genève annulé-sources Reuters • 28/02/2020 à 11:27









FRANCFORT, 28 février (Reuters) - L'organisateur du salon automobile de Genève, Palexpo, a prévenu les constructeurs automobiles que l'événement, qui devait débuter le 5 mars, était annulé, ont indiqué vendredi à Reuters trois sources proches du dossier. Une porte-parole de Palexpo n'a pas souhaité commenter. Cette décision fait suite à l'annonce du gouvernement suisse d'interdire au moins jusqu'au 15 mars les manifestations de plus de 1.000 personnes afin de contrer la propagation du nouveau coronavirus. (Joern Poltz à Munich et Gilles Guillaume à Paris, Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.