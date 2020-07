Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Royaume-Uni préoccupé par une seconde vague de contaminations en Europe Reuters • 30/07/2020 à 08:54









LONDRES, 30 juillet (Reuters) - Le Royaume-Uni reste préoccupé par une seconde vague de contaminations par le nouveau coronavirus en Europe et prendra toutes les mesures de quarantaine nécessaires pour s'en prémunir, a averti jeudi le ministre de la Santé britannique. "Cette seconde vague m'inquiète", a déclaré Matt Hancock sur l'antenne de Sky News. "On observe cette seconde vague qui commence à se répandre en Europe et nous devons faire quelque chose pour l'empêcher d'atteindre nos rivages." "Il ne s'agit pas que de l'Espagne (...) il y a d'autres pays où le nombre de cas augmente. Et nous sommes absolument déterminés à faire tout notre possible pour maintenir notre pays en sécurité." Londres a rétabli ce week-end une période obligatoire de deux semaines d'isolement pour tous les voyageurs en provenance d'Espagne. D'autres pays européens particulièrement prisés des touristes britanniques, comme la France, observent une remontée du nombre de contaminations depuis plusieurs jours. (version française Jean-Stéphane Brosse)

