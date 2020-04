Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Portugal va lever l'état d'urgence à partir du 3 mai Reuters • 28/04/2020 à 14:46









LISBONNE, 28 avril (Reuters) - Le Portugal va lever à partir du 3 mai son état d'urgence, qui a entraîné en mars la fermeture de tous les commerces et services non-essentiels pour tenter d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus, mais le redémarrage de l'économie sera un processus lent et progressif, a déclaré mardi le président Marcelo Rebelo de Sousa. "Ce qui importe dans cette nouvelle phase, c'est que les Portugais sachent que l'endiguement (de l'épidémie) reste important et que nous devons prendre de petites mesures et évaluer en permanence (la situation)", a dit le chef de l'Etat au cours d'une conférence de presse. L'état d'urgence a été décrété le 18 mars au Portugal. (Catarina Demony et Sergio Goncalves version française Bertrand Boucey)

