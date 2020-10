Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le port du masque devient obligatoire à l'extérieur à Rome Reuters • 02/10/2020 à 12:50









ROME, 2 octobre (Reuters) - Le port du masque à l'extérieur va devenir obligatoire à Rome et dans tout le Latium, ont annoncé vendredi les autorités régionales confrontées à une résurgence des contaminations au coronavirus. Pour la première fois depuis la fin avril, le bilan épidémiologique journalier en Italie a dépassé jeudi le seuil des 2.000 cas. Dans le seul Latium, 265 nouvelles contaminations ont été recensées. "La plupart de ces cas sont liés au manque de respect de l'usage des masques et des règles de distanciation sociale", a déclaré Alessio D'Amato, conseiller sanitaire de la région du Latium, qui détaillait vendredi les nouvelles mesures qui vont être entérinées par ordonnance. Le masque était jusque là obligatoire dans les espaces publics clos, comme les magasins ou les cinémas. D'autres régions italiennes, dont la Campanie autour de Naples, ont d'ores et déjà rendu obligatoire le port du masque à l'extérieur. L'Italie a été le premier pays européen frappé à grande échelle par la pandémie, et avec 36.000 décès pour 317.409 cas, elle a payé sur le continent le prix le plus élevé au Covid-19 derrière le Royaume-Uni. L'application d'un des confinements les plus stricts au monde lui a cependant permis de reprendre le contrôle de la situation sanitaire cet été. Les indicateurs sont repartis à la hausse ces deux derniers mois sans atteindre cependant, et de loin, les niveaux enregistrés en France, en Espagne ou en Grande-Bretagne. Le président du Conseil Giuseppe Conte, qui a proposé de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 janvier prochain, a exclu un reconfinement national mais des mesures de restrictions fortes pourraient être prises à un échelon local si la situation le réclame. (Crispian Balmer version française Henri-Pierre André)

