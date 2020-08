Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Pérou dépasse les 500.000 cas de contamination Reuters • 14/08/2020 à 02:41









LIMA, 14 août (Reuters) - Le Pérou a dépassé le demi-million de cas de contamination au coronavirus et connaît le plus haut taux de mortalité lié au virus de toute l'Amérique latine, selon les données du ministère de la Santé publiées jeudi. Au total, le pays fait état de 507.996 cas de contamination et 25.648 décès lié au virus, a annoncé le ministre de la santé Luis Suarez lors d'une conférence de presse. Le Pérou dépasse maintenant le Chili et le Brésil en terme de taux de mortalité. "La population a été trop confiante", a déclaré jeudi le président péruvien, Martin Vizcarra, alors que le pays connaît une recrudescence des cas de contamination. L'économie péruvienne devrait se contracter de 12% cette année sous les effets de la pandémie, selon les estimations de la banque centrale. (Cassandra Garrison; version française Camille Raynaud)

