Coronavirus-Le parc Disneyland à Tokyo ferme pour deux semaines

TOKYO, 28 février (Reuters) - Le parc Disneyland de Tokyo, opéré par Oriental Land Co 4661.T , va fermer ses portes samedi jusqu'au 15 mars du fait d'une flambée des cas de contamination au coronavirus au Japon, a indiqué Oriental Land vendredi. Cette annonce intervient alors que le Premier ministre, Shinzo Abe, a demandé la fermeture de tous les établissements scolaires dans le pays à compter du 2 mars jusqu'aux vacances du printemps afin d'éviter une propagation de l'épidémie. (Ristuko Ando; version française Jean Terzian)

