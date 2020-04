Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre quotidien de morts baisse encore en Espagne Reuters • 10/04/2020 à 12:01









BARCELONE, 10 avril (Reuters) - Le nombre quotidien de décès dus au nouveau coronavirus en Espagne a une nouvelle fois baissé vendredi avec 605 morts au cours des dernières 24 heures, pour un total de 15.843 depuis le début de l'épidémie. Le nombre de morts annoncées était de 683 jeudi et 757 mercredi. Le nombre total de cas de contamination dans le pays atteint désormais 157.022 contre 152.446 jeudi. (Graham Keeley et Inti Landauro version française Bertrand Boucey)

