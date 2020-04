Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre de morts pourrait déjà atteindre 41.000 en Grande-Bretagne-presse Reuters • 22/04/2020 à 09:31









LONDRES, 22 avril (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus au Royaume-Uni pourrait déjà s'établir à 41.000 décès, selon une analyse du Financial Times fondée sur les dernières données communiquées par l'institut national de la statistique britannique (ONS). Cette extrapolation établie par le quotidien économique se fonde sur les données diffusées mardi par l'ONS, qui tiennent compte de la mortalité hors milieu hospitalier, contrairement aux chiffres diffusés par le ministère de la Santé. Selon le dernier bilan communiqué mardi par les autorités sanitaires, l'épidémie a fait 17.337 morts dans les hôpitaux du Royaume-Uni. (Guy Faulconbridge, Myriam Rivet pour le service français, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.