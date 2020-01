Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre de cas dépasse celui du Sras, des rapatriements en cours Reuters • 30/01/2020 à 17:35









* 170 morts, plus de 8.100 cas * Un avion a décollé de France, direction Wuhan * Premiers cas en Inde et aux Philippines (Actualisé avec nouveau bilan) PEKIN, 30 janvier (Reuters) - Plus de 8.100 personnes ont été touchées par l'épidémie de coronavirus apparue en décembre dans le centre de la Chine, qui dépasse désormais celle du syndrome respiratoire aigu sévère (Sras) en nombre de cas, selon le dernier bilan communiqué jeudi, alors que plusieurs pays rapatriaient leurs ressortissants qui le souhaitent. Jusqu'ici, 170 personnes y ont succombé, toutes en Chine, alors que le Sras a fait près de 800 morts en 2002 et 2003. Une centaine de cas ont été diagnostiqués dans d'autres pays, dont le Japon, les Etats-Unis et la France. L'Inde et les Philippines sont venues s'ajouter jeudi à la liste avec un cas chacune. En Inde, il s'agit d'un étudiant inscrit à l'université de Wuhan, ville du centre de la Chine où le virus est apparu le mois dernier. Le gouvernement précise que le patient a été hospitalisé dans un état stable et se trouve à l'isolement dans l'Etat du Kerala (sud). Aux Philippines, le virus a été dépisté chez une Chinoise de 38 ans arrivée en provenance de Wuhan le 21 janvier dernier, a annoncé le ministre de la Santé. Elle est confinée dans un hôpital mais ne présente pas encore les symptômes de la maladie. A ce stade, aucun décès n'a été signalé hors de Chine. Les experts du comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) doivent de nouveau se réunir à Genève, jeudi, pour décider ou non de déclarer l'épidémie de coronavirus urgence de portée internationale. L'aviation civile a autorisé que des vols spéciaux soient affrétés pour rapatrier des habitants de Wuhan qui s'étaient rendus à l'étranger, a rapporté jeudi la télévision publique chinoise. DÉCOLLAGE D'UN PREMIER AVION FRANÇAIS Les opérations de rapatriement de ressortissants étrangers bloqués à Wuhan se poursuivent simultanément. Un premier avion français a décollé jeudi vers 05h00 (04h00 GMT) à destination de Wuhan de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, a-t-on appris de source diplomatique. Le temps de vol est estimé à une douzaine d'heures. Selon la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, il doit ramener quelque 200 personnes ne présentant aucun symptôme du coronavirus mais qui seront toutefois mises en confinement pendant 14 jours, "dans un lieu d'accueil convivial, agréable pour les familles" qui reste encore à déterminer. Selon France Bleu, il pourrait s'agir d'un centre de vacances situé à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône. A Tokyo, trois des 206 ressortissants japonais rapatriés mercredi de Wuhan par avion par les autorités ont contracté le virus, a rapporté jeudi la chaîne de télévision publique NHK, citant le ministère japonais de la Santé. Deux des trois personnes infectées ne présentaient aucun symptôme. Près de 200 ressortissants américains rapatriés sont arrivés mercredi sur une base militaire de Californie où ils doivent être maintenus à l'isolement pendant 72 heures au moins, ont annoncé les autorités sanitaires américaines. Le département d'Etat américain a annoncé jeudi qu'il préparait d'autres évacuations aériennes pour la semaine prochaine. TENSIONS EN CORÉE DU SUD En Corée du Sud, où les autorités s'apprêtent à rapatrier 700 ressortissants, des manifestants ont bloqué mercredi des routes menant à des installations d'Asan et de Jincheon, à 80 km au sud de Séoul, où ils doivent être accueillis. Ils jugent que ces centres sont trop près de zones résidentielles. Le président Moon Jae-in a appelé au calme jeudi, alors qu'un avion spécialement affrété par les autorités devait décoller vers la Chine. L'Australie a décidé pour sa part de regrouper ses évacués sur l'île Christmas, au sud de l'Indonésie, à 2.600 km des côtes australiennes. Les compagnies aériennes chinoises et étrangères ont suspendu le 23 janvier leurs liaisons avec Wuhan, dans le centre de la Chine, pour éviter une propagation du virus. Plus d'un millier de cas supplémentaires ont été répertoriés mercredi dans la province du Hubei, foyer de l'épidémie, où les autorités ont annoncé jeudi 37 décès supplémentaires dus au virus, soit 162 au total dans la province. Certaines compagnies aériennes, dont Air France AIRF.PA , British Airways ICAG.L , Lufthansa LHAG.DE , American Airlines AAL.O et Air Canada AC.TO , ont décidé de suspendre totalement ou partiellement leurs liaisons avec la Chine continentale en raison de l'épidémie. Alphabet, la maison-mère de Google GOOG.O et le géant suédois du meuble IKEA ont à leur tour fermé leurs activités en Chine. Le fabricant français d'électroménager Seb SEBF.PA , qui possède sept usines en Chine dont une à Wuhan, a annoncé qu'il prolongeait d'une semaine les vacances du nouvel an lunaire, jusqu'au 10 février. Le site de Wuhan restera cependant fermé "jusqu'à nouvel avis des autorités". (Pei Li et Se Young Lee, avec Chang-Ran Kim à Tokyo, Samuel Shen à Shanghai, Josh Smith à Séoul et John Irish à Paris version française Jean Terzian, Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief, édité par Nicolas Delame et Jean-Michel Bélot)

