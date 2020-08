Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre de cas dans le monde dépasse les 25 millions Reuters • 30/08/2020 à 10:03









30 août (Reuters) - Le nombre de contaminations par le coronavirus dans le monde a dépassé la barre des 25 millions, selon un décompte établi par Reuters, alors que l'Inde a enregistré une hausse record des nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Les statistiques révèlent une progression constante de l'épidémie dont l'épicentre s'est à nouveau déplacé, l'Inde apparaissant désormais au premier plan après les Etats-Unis et l'Amérique latine. Le total des contaminations au niveau mondial est désormais au moins cinq fois supérieur au nombre de cas de grippes sévères enregistrés chaque année, selon l'Organisation mondiale de la Santé. Un total de 840.000 décès a été décompté à ce jour, au-dessus des 290.000 à 650.000 décès de la grippe recensés chaque année. (Jane Wardell, version française Gwénaëlle Barzic)

