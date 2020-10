Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le négociateur palestinien Erekat transféré dans un hôpital en Israël Reuters • 18/10/2020 à 15:16









JERICHO, Cisjordanie, 18 octobre - Saëb Erekat, principal négociateur palestinien avec Israël, a été transféré dimanche dans un hôpital de Tel Aviv en raison de l'aggravation de son état de santé due à sa contamination par le Covid-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, a annoncé l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Des témoins disent avoir vu Saëb Erekat, 65 ans, transporté sur une civière dans une ambulance israélienne devant son domicile à Jéricho, en Cisjordanie occupée. Saëb Erekat, secrétaire général de l'OLP, a annoncé le 8 octobre avoir été contaminé par le coronavirus. Sa santé est d'autant plus fragile qu'il a subi une transplantation pulmonaire en 2017 aux Etats-Unis. Membre du Fatah, la plus puissante faction de l'OLP, Saëb Erekat est depuis maintenant une trentaine d'années l'un des représentants les plus connus des Palestiniens, notamment à l'étranger. Il est l'un des plus proches conseillers du président Mahmoud Abbas après avoir déjà exercé de hautes fonctions du temps de Yasser Arafat. (Ali Sawafta, Adel Abu Nimeh et Rami Ayyub version française Bertrand Boucey)

