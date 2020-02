Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Mobile World Congress menacé d'annulation Reuters • 12/02/2020 à 15:10









(Actualisé avec communiqué) BERLIN, 12 février (Reuters) - Les organisateurs du Congrès mondial de la téléphonie mobile, (Mobile World Congress, MWC) qui doit avoir lieu 24 au 27 février à Barcelone, ont dit mercredi suivre de près l'évolution de l'épidémie de coronavirus qui a déjà conduit de nombreux acteurs du secteur à annuler leur participation. Dans un communiqué, l'Association mondiale des opérateurs (GSMA), qui organise cet événement annuel, a déclaré: "Le nouveau coronavirus crée une situation très évolutive que le GSMA suit attentivement. Cela implique des réunions régulières avec des experts de santé mondiaux et espagnols - ainsi qu'avec nos partenaires - pour assurer le bien-être des participants." "Nous avons déjà mis en place des mesures sanitaires supplémentaires en prévision du MWC 2020 et nous continuerons à solliciter fréquemment des conseils d'experts médicaux." Après nombre d'autres acteurs clés des télécoms, Vodafone VOD.L , deuxième opérateur mondial de téléphonie mobile, a annoncé mercredi qu'il renonçait à se rendre à Barcelone. De source proche du secteur, on indique que la situation évolue minute par minute et que le GSMA informera ses membres dès qu'il sera en mesure de le faire. Le Mobile World Congress est le plus grand rendez-vous annuel de la profession où sont présentées habituellement les nouveautés du secteur. (Isla Binnie, Douglas Busvine, version française Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

