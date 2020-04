Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Mexique rapporte le décès de deux femmes enceintes Reuters • 10/04/2020 à 05:07









MEXICO, 10 avril (Reuters) - Le Mexique a enregistré pour la première fois le décès de femmes enceintes, au nombre de deux, provoqués par le coronavirus, a déclaré jeudi le ministère de la Santé, alors que le COVID-19 a désormais causé 194 morts dans le pays d'Amérique centrale. S'exprimant lors d'une conférence de presse, le ministre adjoint de la Santé a indiqué que l'une des deux femmes avait pu accoucher avant de succomber à la maladie, précisant que le nourrisson avait eu des problèmes respiratoires et que son état de santé était toujours fragile. Hugo Lopez-Gatell a dit que les deux femmes étaient en surpoids important, un facteur qui accentue les risques de complications des suites de l'infection au coronavirus. Le Mexique est l'un des pays au monde où le taux d'obésité et le taux de diabète sont les plus importants. (Daina Beth Solomon; version française Jean Terzian)

