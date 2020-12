Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le Mexique autorise le vaccin de Pfizer et BioNTech Reuters • 12/12/2020 à 15:46









CORONAVIRUS: LE MEXIQUE AUTORISE LE VACCIN DE PFIZER ET BIONTECH MEXICO (Reuters) - L'autorité de santé mexicaine, le Cofepris, autorise l'usage en urgence du vaccin contre le COVID-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, a annoncé vendredi le ministre adjoint de la Santé Hugo Lopez-Gatell. Le Mexique a fait état de 12.253 nouvelles infections et de 693 nouveaux décès liés au coronavirus dans les dernières vingt-quatre heures, portant le nombre total de cas à 1,229,379 et le nombre total de décès à 113.019. (Daina Beth Solomon et Noe Torres; version française Camille Raynaud)

