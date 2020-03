Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Mali annonce ses deux premiers cas de contamination Reuters • 25/03/2020 à 11:56









BAMAKO, 25 mars (Reuters) - Le Mali a fait état mercredi de ses deux premiers cas de contamination au nouveau coronavirus. Il s'agit de deux ressortissants maliens, une femme de 49 ans et un homme de 62 ans, vivant respectivement à Bamako et à Kayes (centre). Ces deux personnes avaient séjourné en France et sont rentrées dans leur pays le 12 et le 16 mars. Les deux patients ont été pris en charge par les autorités sanitaires maliennes, indique le gouvernement dans un communiqué. Si la propagation du virus en Afrique a été plus lente qu'en Asie ou en Europe, John Nkengasong, le directeur du CDC (Centres de contrôle et de prévention des maladies) en Afrique, a prévenu la semaine dernière que le nombre de cas confirmés allait vraisemblablement augmenter. Le bilan de la pandémie dans le monde s'élève à 421.000 contaminations et 18.800 décès, selon un décompte Reuters publié mercredi. (Cheick Diouara; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

