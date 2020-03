Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Maire réaffirme être prêt à des nationalisations Reuters • 19/03/2020 à 09:14









PARIS, 19 mars (Reuters) - Bruno Le Maire a réaffirmé jeudi la volonté du gouvernement de faire le nécessaire, y compris par le biais d'éventuelles nationalisations, pour soutenir les grandes entreprises françaises susceptibles d'être menacées en raison des turbulences sur les marchés financiers liées à la pandémie de nouveau coronavirus. "Nous avons plusieurs options sur la table pour toutes les grandes entreprises industrielles qui pourraient être menacées sur le marché, ça peut être des montées au capital (...) ça peut être des nationalisations", a déclaré le ministre de l'Economie sur France inter. "Nous avons toutes les options sur la table, nous avons tout examiné, je les présenterai au président de la République très prochainement", a-t-il ajouté. (Henri-Pierre André, Mathieu Rosemain et Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

