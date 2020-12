Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Maire annonce un accord avec les assureurs Reuters • 07/12/2020 à 12:02









PARIS, 7 décembre (Reuters) - Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé lundi un accord "constructif, utile et efficace" avec les compagnies d'assurance pour aider les entreprises les plus touchées par la crise du coronavirus. Les assureurs se sont notamment engagés à geler pour 2021 les cotisations multirisques professionnelles pour les secteurs de l'hôtellerie-restauration, mais aussi de l'événementiel, du tourisme, du sport et de la culture. (Henri-Pierre André, Jean-Stéphane Brosse)

