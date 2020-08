Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le huis clos en Bundesliga maintenu jusqu'à fin octobre Reuters • 10/08/2020 à 18:19









BERLIN, 10 août (Reuters) - Le gouvernement fédéral allemand et les gouvernements des Länder sont convenus lundi de faire jouer à huis clos les matches de football de la Bundesliga au moins jusqu'à la fin du mois d'octobre, afin d'éviter la propagation du nouveau coronavirus. Après avoir été suspendu pendant deux mois pour cause d'épidémie, le championnat allemand a repris dans des stades vidés de leurs spectateurs à la mi-mai. "Nous devons rester vigilants. Dans la situation actuelle, des spectateurs dans les stades seraient un mauvais signal", a déclaré sur Twitter le ministre de la santé Jens Spahn, en pointant le nombre croissant de cas de contamination enregistrés en Allemagne au cours des derniers jours. (Andreas Rinke, version française Jean-Stéphane Brosse)

