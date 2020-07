Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le gouverneur du Texas ordonne le port du masque Reuters • 02/07/2020 à 23:04









LUBBOCK, Texas, 2 juillet (Reuters) - Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a ordonné le port du masque dans l'espace public dans les comtés comptant plus de 20 cas de contamination par le nouveau coronavirus, ont annoncé ses services dans un communiqué. Cette décision prise par décret marque une forme de revirement pour Greg Abbott, qui a rejeté pendant deux mois les appels de responsables locaux en faveur d'une obligation du port du masque dans tout le Texas. Greg Abbott a aussi confié aux collectivités locales de l'Etat le pouvoir de limiter les rassemblements à 10 personnes maximum. Peu touché dans les premières semaines de l'épidémie aux Etats-Unis, le Texas connaît désormais une flambée de contaminations, avec 7.915 nouveaux cas sur la seule journée de jeudi pour un total de 175.977 personnes contaminées. (Brad Brooks version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.