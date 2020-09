Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le gouvernement néerlandais recommande finalement le port du masque Reuters • 30/09/2020 à 17:08









AMSTERDAM, 30 septembre (Reuters) - Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a recommandé mercredi le port du masque dans les lieux publics quand la distance physique n'est pas possible afin de ralentir la propagation de l'épidémie due au coronavirus. Cette préconisation constitue une volte-face spectaculaire puisque le gouvernement et ses principaux conseillers en matière de santé doutaient jusqu'ici de l'utilité du masque. "Ce que nous souhaitons faire, c'est donner à l'ensemble des Pays-Bas un conseil clair et urgent: à partir de maintenant, portez un masque non médical pour couvrir la bouche et le nez dans les espaces publics", a déclaré Mark Rutte lors d'un débat au Parlement alors que les Pays-Bas, comme d'autres pays européens, vivent une résurgence de l'épidémie. (Toby Sterling version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

