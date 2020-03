Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le G7 prêt à prendre toutes les mesures de soutien nécessaires Reuters • 03/03/2020 à 13:59









3 mars (Reuters) - Les ministres des Finances et banquiers centraux du G7 sont prêts à prendre toutes les mesures de soutien nécessaires pour faire face à l'impact économique de l'épidémie de coronavirus, peut-on lire dans un communiqué mardi. Les ministres sont disposés à prendre des mesures, y compris budgétaires, et se disent prêts à davantage de coopération, souligne le texte. Alors que la propagation de cette maladie apparue en décembre en Chine alimente les craintes d'un brutal ralentissement de l'économie mondiale, voire d'une récession, les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales se sont entretenus de la crise sanitaire à la mi-journée lors une conférence téléphonique. (Rédactions de Reuters, version française Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

