Coronavirus-Le G20 affirme son unité, va injecter $5.000 mds

(Actualisé avec précisions, contexte) DUBAI, 26 mars (Reuters) - Les dirigeants des pays membres du G20 ont affirmé jeudi leur détermination à former un front uni contre le coronavirus, parlant de "priorité absolue" pour laquelle 5.000 milliards de dollars (4.550 milliards d'euros) seront injectés pour tenter d'endiguer l'épidémie qui fait planer le spectre d'une récession. A l'issue d'un échange de 90 minutes en vidéoconférence, les chefs d'Etat et de gouvernement des 20 premières économies mondiales ont affirmé, dans un communiqué commun, leur détermination à rétablir la confiance, à préserver la stabilité financière et à relancer la croissance économique. Ils ont également exprimé leur détermination à rétablir le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales et ont demandé à leurs ministres des Finances et aux dirigeants de leurs banques centrales d'assurer une coordination régulière afin d'élaborer un plan d'action commun face à la pandémie. A l'ouverture du sommet, le roi saoudien Salmane, dont le pays assure cette année la présidence du G20, avait appelé les dirigeants à apporter "une réponse efficace et coordonnée à cette pandémie" et "à rétablir la confiance dans l'économie mondiale". La réponse du G20, qui regroupe entre autres les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon, l'Italie et la Chine, a été ces derniers jours jugée trop lente face aux conséquences économiques de l'épidémie, qui a fait plus de 21.200 morts et contaminé plus de 470.000 personnes au total à travers le monde selon un décompte de Reuters. Plusieurs Etats membres ont annoncé des plans de relance pour tenter de compenser les pertes occasionnées par l'épidémie qui a conduit plusieurs pays à fermer leurs aéroports et espaces aériens et qui a contraint de nombreuses entreprises à suspendre leurs activités, mais aucune réponse collective en format G20 n'avait jusqu'à présent été apportée. Face à l'inquiétude alimentée par la décision de plusieurs pays de fermer leurs frontières, le G20 a insisté, dans son communiqué final, sur le fait que "les mesures d'urgence en matière de protection sanitaire" seraient "ciblées, proportionnées, transparentes et temporaires". (Stephen Kalin, version française Marc Angrand et Marine Pennetier)

