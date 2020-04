Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Danemark devrait rouvrir ses écoles le 15 avril Reuters • 06/04/2020 à 21:38









COPENHAGUE, 6 avril (Reuters) - Le Danemark prévoit de rouvrir ses crèches et ses écoles le 15 avril, première étape d'un assouplissement du confinement mis en place depuis trois semaines dans le pays pour endiguer la propagation du coronavirus responsable du COVID-19. Le pays nordique, qui a enregistré 187 décès dus à la maladie, a été l'un des premiers pays européens à annoncer la fermeture de ses écoles, crèches, restaurants, cafés et salles de sport, et à fermer ses frontières aux étrangers face à l'épidémie. Lors d'une conférence de presse, la Première ministre Mette Frederiksen a comparé le processus de déconfinement à un funanbule marchant sur un fil. "Si nous restons trop longtemps immobiles, nous risquons de tomber et si nous allons trop vite, cela peut mal finir. Nous devons donc avancer prudemment", a-t-elle expliqué. La cheffe du gouvernement a notamment prévenu que cette réouverture progressive des écoles, pour l'heure réservée à certaines classes, ne se ferait qu'à la condition que le nombre de cas de contamination et de décès reste stable. "Si nous ouvrons le Danemark trop rapidement, les infections pourraient augmenter trop brusquement et nous devrions à nouveau tout fermer", a-t-elle dit. Les rassemblements de plus de 10 personnes seront ainsi toujours interdits au Danemark jusqu'au 10 mai au moins, et les rassemblements beaucoup plus larges - les festivals de musique par exemple - resteront interdits jusqu'au mois d'août, a précisé Mette Frederiksen. Le festival Roskilde, l'un des plus grands festival de rock en Europe, a annoncé l'annulation de son édition 2020 dans la foulée de ces annonces, alors qu'il devait se tenir fin juin-début juillet. (Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen, version française Jean-Stéphane Brosse)

