Coronavirus-Le cri d'alarme du personnel soignant des Philippines

PARIS, 1er août (Reuters) - Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a annoncé samedi avoir ordonné à son équipe de lutte contre le coronavirus de répondre au cri d'alarme lancé par plus d'un million de médecins et d'infirmières appelant à un reconfinemnet strict après trois jours de cas records de contaminations.

Les Philippines ont fait état samedi de 4.963 cas additionnels de Covid-19, une hausse record sur une seule journée.

Dans la région, seule l'Indonésie paye un tribut plus lourd en terme de cas de coronavirus et de nombre de décès.

Dans le plus large appel jamais lancé par le monde médical pour contenir le virus, 80 groupes représentant 80.000 médecins et un million d'infirmiers et d'infirmières ont prévenu que le pays était en train de perdre la bataille contre le virus, et que sans retour de mesures plus strictes de confinement, notamment à et autour de Manille, le système de santé risquait de s'effondrer.

Le gouvernement ne semble toutefois pas encore prêt à revenir à un confinement plus strict, alors que ses mesures sanitaires ont été parmi les plus strictes au monde et viennent seulement d'être assouplies en juin dernier.

Manille et les provinces voisines pèsent pour les deux-tiers dans l'économie des Philippines, qui affichait l'un des plus forts de croissance d'Asie avant que l'épidémie éclate.

(Neil Jerome Morales, Gilles Guillaume pour la version française)