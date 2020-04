Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Conseil européen de jeudi ne tranchera pas sur le financement de la reprise-sources Reuters • 21/04/2020 à 07:59









BRUXELLES, 21 avril (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne (UE) ne prendront pas de décision définitive lors du Conseil européen de jeudi sur le futur fonds de relance européen destiné à redresser l'économie du bloc malmenée par la crise sanitaire actuelle, a-t-on appris mardi auprès de diplomates et responsables européens. Alors que la solidarité européenne est une nouvelle fois mise à l'épreuve sur les modalités de financement de la riposte de l'UE face à l'épidémie de coronavirus, plusieurs Etats membres appellent à ce que ce fonds de relance post-épidémie de coronavirus soit assorti d'une date d'échéance précise, ont indiqué ces sources. (Gabriela Baczynska et Francesco Guarascio, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

