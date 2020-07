Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le confinement rétabli à Melbourne Reuters • 07/07/2020 à 08:56









SYDNEY, 7 juillet (Reuters) - Des mesures de confinement vont être rétablies à Melbourne, où l'épidémie due au coronavirus s'aggrave, a annoncé le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews. Une hausse inquiétante du nombre de contaminations a été observée ces derniers jours et 191 cas supplémentaires ont été signalés la nuit dernière, un chiffre sans précédent dans cet Etat depuis l'apparition du virus. "C'est un nombre de nouveaux cas anormalement élevé", a souligné Daniel Andrews lors d'une conférence de presse à Melbourne. Les mesures de confinement entreront en vigueur mercredi soir pour une durée de six semaines. L'Etat est prêt à soutenir les entreprises affectées, a ajouté Daniel Andrews. (Renju Jose; version française Juliette Portala)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.