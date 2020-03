Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le confinement en Italie va être prolongé jusqu'au 12 avril Reuters • 30/03/2020 à 21:07









ROME, 30 mars (Reuters) - Le confinement de la population en Italie va être prolongé au moins jusqu'au dimanche de Pâques, le 12 avril, pour lutter contre la propagation du coronavirus, a annoncé lundi le ministre italien de la Santé. "Notre estimation est que toutes les mesures de confinement devraient être prolongées au moins jusqu'à Pâques (12 avril). Le gouvernement va agir dans ce sens", a dit Roberto Speranza dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion avec un comité scientifique. Les Italiens ne doivent pas sortir de chez eux depuis trois semaines et cette mesure devait expirer vendredi. Selon les données officielles, l'Italie est le pays où le coronavirus apparu en décembre en Chine a fait le plus grand nombre de morts, 11.591, depuis que les premiers cas ont été découverts sur son territoire le 21 février. (Angelo Amante version française Bertrand Boucey)

