Coronavirus-Le chef de la diplomatie autrichienne contaminé

VIENNE, 17 octobre (Reuters) - Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, a subi un test de dépistage positif au nouveau coronavirus et pourrait avoir été contaminé lors d'une réunion lundi avec ses homologues européens, a annoncé samedi une porte-parole de son ministère. Son homologue belge, Sophie Wilmès, présente elle aussi à ce Conseil européen des Affaires étrangères au Luxembourg, a annoncé vendredi s'être placée à l'isolement en raison de "symptômes suspects". A Paris, le Quai d'Orsay a dit n'avoir "aucune information" à fournir au sujet du ministre français Jean-Yves Le Drian. Alexander Schallenberg ne présentait pour sa part aucun symptôme et a subi un test de routine, qui s'est révélé positif, a dit sa porte-parole. Il a participé à un conseil des ministres mercredi mais tous les membres du gouvernement portaient un masque, a-t-elle ajouté. "Par mesure de précaution, tous les membres du gouvernement seront testés samedi", a déclaré cette porte-parole. (François Murphy version française Bertrand Boucey)

