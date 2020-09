Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le chef de la diplomatie allemande se place en quarantaine Reuters • 23/09/2020 à 15:59









BERLIN, 23 septembre - Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, s'est placé à l'isolement mercredi à la suite d'un test de dépistage positif au COVID-19 subi par l'un de ses gardes du corps, ont annoncé ses services. Un premier test réalisé sur le chef de la diplomatie allemande a conclu à l'absence de contamination, a dit le ministère. "Le ministre des Affaires étrangères Maas s'est placé en quarantaine après qu'un membre de l'équipe chargée de sa protection personnelle a été contaminé par le COVID-19", a déclaré le ministère. Cette quarantaine l'a contraint à annuler un déplacement en Jordanie, selon le journal Süddeutsche Zeitung. (Thomas Escritt version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

