Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le Canada demande aux passagers aériens de porter un masque Reuters • 18/04/2020 à 12:54









CORONAVIRUS: LE CANADA DEMANDE AUX PASSAGERS AÉRIENS DE PORTER UN MASQUE MONTREAL (Reuters) - Le régulateur canadien de l'aviation civile a déclaré vendredi que tous les voyageurs seraient contraints de porter un masque non-médical de protection ou de se couvrir le visage à bord d'un avion afin d'enrayer la propagation du coronavirus. Transport Canada a précisé que cette mesure, en vigueur à compter de lundi midi (16h00 GMT), s'appliquerait pour le processus d'embarquement et les vols. La principale compagnie aérienne du pays, Air Canada, recommandait déjà aux passagers de se couvrir la bouche et le nez à bord de ses avions. De nombreux appareils commerciaux sont immobilisés à travers le monde alors que l'épidémie de coronavirus a provoqué un déclin de la demande dans le secteur aérien. (Allison Lampert; version française Jean Terzian)

Valeurs associées AIR CANADA VTG TSX +6.14%