Coronavirus-Le bilan s'alourdit en Chine, des rapatriements en cours

(Actualisé avec éléments supplémentaires) PEKIN, 30 janvier (Reuters) - L'épidémie de coronavirus qui s'est déclarée en décembre dans le centre de la Chine a fait 170 morts dans l'ensemble du pays, selon le dernier bilan des autorités sanitaires communiqué jeudi, alors que plusieurs pays mènent des opérations de rapatriement de leurs ressortissants D'après les chiffres arrêtés à la date du 29 janvier, 7.711 cas de contamination ont été recensés en Chine. L'autorité nationale de régulation de l'aviation a autorisé que des vols spéciaux soient affrétés pour rapatrier des habitants de la ville de Wuhan - où l'épidémie s'est déclarée le mois dernier - qui s'étaient rendus à l'étranger, a rapporté jeudi la télévision publique chinoise. Les compagnies aériennes chinoises et étrangères ont suspendu le 23 janvier leurs liaisons avec Wuhan, dans le centre de la Chine, pour éviter une propagation du virus. Des cas d'infections ont été signalés dans au moins 15 autres pays à travers le monde, et un premier cas a été confirmé jeudi au Tibet. Plus d'un millier de cas supplémentaires ont été répertoriés mercredi dans la province du Hubei, foyer de l'épidémie, où les autorités ont annoncé jeudi 37 décès supplémentaires dus au virus, soit 162 au total dans la province. Les experts du comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) doivent de nouveau se réunir à Genève, jeudi, pour débattre de l'opportunité de déclarer l'épidémie de coronavirus urgence de portée internationale. A Tokyo, trois des 206 ressortissants japonais ayant été rapatriés de Wuhan par avion par les autorités ont contracté le virus, a rapporté jeudi la chaîne de télévision publique NHK, citant le ministère japonais de la Santé. Deux des trois personnes infectées ne présentaient aucun symptôme du virus. En Corée du Sud, des manifestants ont utilisé des tracteurs pour bloquer mercredi des routes menant à des infrastructures à Asan et Jincheon, à environ 80 km au sud de la capitale Séoul, devant servir à accueillir les ressortissants rapatriés de Wuhan. Le président Moon Jae-in a appelé au calme jeudi, alors qu'un avion spécialement affrété par les autorités devait décoller vers la Chine. Il a souligné dans un discours que la "confiance et la coopération", et non pas la "peur et l'aversion", permettraient de protéger le pays face au virus. Près de 200 ressortissants américains rapatriés par avion de Wuhan sont arrivés mercredi dans une base militaire de Californie où ils vont être maintenus à l'isolement pendant au moins 72 heures, ont annoncé les autorités sanitaires américaines. Certaines compagnies aériennes, parmi lesquelles British Airways ICAG.L , Lufthansa LHAG.DE , American Airlines AAL.O et Air Canada AC.TO , ont décidé de suspendre totalement ou partiellement leurs liaisons avec la Chine continentale en raison de l'épidémie. (Pei Li et Se Young Lee, avec Chang-Ran Kim à Tokyo, Samuel Shen à Shanghai, Josh Smith à Séoul; version française Jean Terzian)

