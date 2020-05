Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan quotidien des décès au plus bas depuis mars au Royaume-Uni Reuters • 17/05/2020 à 18:32









LONDRES, 17 mai (Reuters) - Le nombre de personnes mortes au Royaume-Uni après avoir été contaminées de manière confirmée par le COVID-19 a augmenté de 170 à 34.636, a annoncé dimanche le ministre britannique des Entreprises, Alok Sharma. Cet accroissement du nombre de décès en 24 heures est le plus faible depuis le 24 mars, lendemain de la mise en place dans le pays de mesures de confinement. Le nombre de décès recensés quotidiennement est cependant généralement plus faible le week-end. NHS England, le service de santé publique anglais, a en outre prévenu que son système de recensement des patients COVID-19 avait été partiellement interrompu samedi. Selon l'Office national des statistiques (ONS), qui prend en compte les cas suspectés de COVID-19, le bilan britannique dépasse les 40.000 morts. Le nombre de cas de contamination s'établit à 243.303, soit une hausse de 3.142 cas par rapport à la veille, a précisé Alok Sharma. (Michael Holden, version française Jean-Stéphane Brosse)

