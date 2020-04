Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan quotidien à New York reste stable, avec 474 décès Reuters • 22/04/2020 à 18:17









NEW YORK, 22 avril (Reuters) - Le nombre de décès quotidiens enregistrés dans l'Etat de New York est resté stable au cours de la journée de mardi, à 474 contre 481 la veille, a annoncé mercredi le gouverneur Andrew Cuomo. Ce bilan journalier est le plus faible depuis le 1er avril. Le nombre de personnes hospitalisées a quant à lui diminué, à moins de 16.000 contre 16.076 lundi, a précisé Andrew Cuomo. Le gouverneur démocrate de l'Etat de New York a toutefois mis en garde contre tout déconfinement précipité, qui pourrait entraîner une nouvelle accélération des hospitalisations en quelques jours. Andrew Cuomo s'est félicité de sa rencontre de la veille avec le président Donald Trump, qui s'est révélée productive en dépit des divergences politiques qui les séparent, a-t-il dit. Le président américain s'est engagé à ce que les autorités fédérales aident l'Etat de New York à accroître ses capacités de dépistage du coronavirus. L'ancien maire de New York Michael Bloomberg a également promis son aide pour augmenter les tests et développer un outil de traçage numérique, que l'Etat de New York compte développer en collaboration avec les Etats voisins du New Jersey et du Connecticut, a déclaré Andrew Cuomo. (Rédaction de New York, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.