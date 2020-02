Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan en Chine s'alourdit à au moins 212 morts Reuters • 31/01/2020 à 00:42









SHANGHAI, 31 janvier (Reuters) - Les autorités sanitaires de la province chinoise du Hubei, foyer de l'épidémie du coronavirus, ont annoncé vendredi que le virus a causé la mort de 204 personnes, portant le bilan pour l'ensemble de la Chine à au moins 212 morts et alimentant les inquiétudes autour du monde sur le virus. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale, alors que l'épidémie s'est répandue dans près d'une vingtaine de pays. Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis collaboraient très étroitement avec la Chine pour lutter contre l'épidémie actuelle de coronavirus. "Nous pensons que nous la contrôlons très bien", a ajouté le président américain depuis les locaux d'une entreprise de l'Etat du Michigan. Le président du Conseil italien a déclaré jeudi soir que deux cas de contamination ont été détectés en Italie, les premiers pour le pays. Giuseppe Conte a annoncé que toutes les liaisons aériennes avec la Chine étaient suspendues, précisant qu'il s'agissait d'une mesure inédite pour un pays de l'Union européenne. Un cinquième cas a été identifié en Allemagne, de nouveau en Bavière. Il s'agit d'un employé travaillant pour la même entreprise que les quatre premiers patients infectés. (Brenda Goh et Muyu Xu; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.