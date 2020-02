Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan en Chine continentale dépasse les 2.000 décès Reuters • 19/02/2020 à 03:02









(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires; production photo/TV à disposition) par Ryan Woo PEKIN, 19 février (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus Covid-19 en Chine continentale a dépassé le seuil des 2.000 décès, ont rapporté mercredi les autorités sanitaires locales, tandis que le nombre de cas de contamination supplémentaires a reculé pour une deuxième journée consécutive dans le pays. Dans son point quotidien, la Commission nationale de la santé a indiqué que 136 cas mortels liés au virus ont été recensés mardi en Chine continentale, portant à 2.004 le nombre de victimes de l'épidémie depuis qu'elle s'est déclarée à Wuhan, dans le centre du pays, en décembre dernier. Elle a aussi fait état de 1.749 cas de contamination supplémentaires, le plus faible total quotidien sur l'ensemble du pays depuis le 29 janvier. Plus de 74.000 personnes sont désormais infectées par le virus en Chine continentale, selon les chiffres de la commission. Pékin voit cet apparent ralentissement du nombre de cas quotidiens de contamination comme la preuve que les autorités chinoises parviennent à contenir le virus, bien que des experts mondiaux ont prévenu qu'il était trop tôt pour prédire l'évolution de l'épidémie. La presse officielle chinoise a rapporté que la province de Hubei, berceau de l'épidémie, allait adopter des mesures encore plus strictes dans sa lutte contre l'épidémie, en répertoriant toutes les personnes ayant consulté un médecin depuis le 20 janvier pour des symptômes grippaux ou s'étant procuré des médicaments contre la toux. Selon le chef du programme des secours de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Chine est parvenue en premier lieu à "éteindre l'incendie" dans le Hubei et à s'assurer de garder sous surveillance l'ensemble des voyageurs rentrés à Pékin après les festivités du Nouvel an lunaire. "A l'heure actuelle, l'approche stratégique et tactique de la Chine est la bonne", a dit Mike Ryan. Hors de la province de Hubei, le nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination est en déclin depuis désormais 15 jours consécutif. D'après les chiffres officiels, 56 cas supplémentaires ont été recensés mardi en Chine continentale en excluant le Hubei, contre un pic de 890 nouveaux cas d'infection le 3 février. Le principal foyer de contamination hors de Chine continentale est un navire de croisière placé en quarantaine au large du port japonais de Yokohama, à bord duquel plus de 540 cas de contamination ont été confirmés. Selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK, environ 500 passagers du Diamond Princess devaient commencer à débarquer du bateau dans la journée. La plupart des personnes infectées par le virus avaient déjà été transportées dans des hôpitaux. Les Etats-Unis, l'Australie, l'Italie, la Corée du Sud ou encore le Canada ont affrété des vols spéciaux pour rapatrier leurs ressortissants présents sur le navire. Deux ressortissants français atteints par le virus se trouvent également à bord du Diamond Princess, a déclaré le nouveau ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, mardi sur France inter. (avec Samuel Shen à Shanghai, Lusha Zhang, Gabriel Crossley et Se Young Lee à Pékin, Linda Sieg à Tokyo, Stephanie Nebehay à Genève; version française Jean Terzian)

